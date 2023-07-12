Gempa M3,6 Guncang Ternate Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Ternate, Maluku Utara, pukul 03:39 WIB, Rabu (12/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.75 LU, 126.51 BT atau 95 Km Barat Daya Ternate, Malut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Widi Agustian)