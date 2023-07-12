Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kembangkan Kreativitas Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Menghias Kue

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:13 WIB
Kembangkan Kreativitas Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Menghias Kue
Srikandi Ganjar Kalsel gelar pelatihan hias kue. (Ist)
JAKARTA - Sukarelawan Srikandi Ganjar Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan pelatihan menghias kue bersama pelaku UMKM Banjarmasin, Selasa (11/7/2023).

Korwil Srikandi Ganjar Kalsel, Khalifa mengatakan, pelatihan itu diadakan di Jalan Tembus Perumnas, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalsel. Kegiatan ini diikuti puluhan perempuan milenial.

"Dalam kegiatan ini peserta pelatihan diajarkan teknik menghias cupcake dengan berbagai bentuk dan warna serta hias-hiasan yang memperindah tampilan," kata dia dalam siaran persnya, Rabu (12/7/2023).

Dia menyebut pelatihan itu bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kekreatifan baru kepada para milenial.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta untuk mengembangkan kekreatifan dalam menghias kue dan bisa menjadi bekal usaha," ujarnya.

Selain itu, para sukarelawan turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada warga dan peserta yang hadir.

"Semoga dengan kegiatan ini, para milenial bisa memulai usaha dan makin banyak yang mengenal sosok Ganjar Pranowo," kata dia.

