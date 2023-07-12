Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Ajak Warga Rawat Tempat Wisata di Lombok Utara

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:52 WIB
Relawan Ganjar Ajak Warga Rawat Tempat Wisata di Lombok Utara
Relawan Ganjar ajak warga rawat tempat wisata di Lombok Utara (Foto: Istimewa)
LOMBOK UTARA - Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak warga untuk terus merawat tempat wisata di Lombok Utara.

Beranggotakan anak muda dan milenial, OMG bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk merawat tempat wisata di daerah Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Kegiatan tersebut diawali dengan penyuluhan oleh relawan OMG NTB tentang potensi wisata di desa-desa yang ada di Lombok Utara, serta pentingnya untuk merawat tempat wisata tersebut.

Kemudian disusul dengan aksi gotong royong relawan OMG NTB dengan masyarakat sekitar membersihkan beberapa titik tempat wisata yang ada di Desa Karang Bejo, Kecamatan Bayan.

Koordinator Wilayah OMG NTB, Ainun Samidah mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar tempat tempat wisata yang berada di pelosok desa di Lombok bisa lebih terawat dan dikenal.

"Kami sempat rumuskan dengan kawan-kawan koordinator wilayah, yaitu Ganjar muda menangkan desa, jadi yang kami sasar memang desa-desa yang punya budaya masing-masing," kata Ainun, dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Dengan terawatnya tempat wisata di desa, diharapkan bisa membuat banyak turis yang mengunjungi wisata desa di Lombok.

"Untuk itu, harapan kita agar tempat-tempat wisata yang ada di Lombok ataupun NTB bisa lebih mendunia. Bukan hanya sirkuit MotoGP atau mxGP tapi juga yang dikenal, tapi juga keistimewaan adatnya (NTB) bisa dikenal oleh semua," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke desa tersebut, relawan juga menyerahkan bantuan tikar rotan yang bisa digunakan di rumah adat pada tempat wisata tersebut.

Kegiatan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat desa ini, disebut Ainun terinspirasi dari sosok yang mereka kagumi, yakni Ganjar Pranowo.

"Inspirasi kegiatan ini dari Pak Ganjar, karena beliau sangat perhatian dengan desa, dan program-programnya banyak berdikari untuk desa," sebutnya.

