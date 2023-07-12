Meriah! Ganjar Milenial Gelar Pesta Panen dan Wayang Kulit di Gunungkidul

GUNUNGKIDUL - Relawan Ganjar Milenial Center Daerah Istimewa Yogyakarta (GMC DIY) menggelar "Pesta Panen dan Pagelaran Wayang Kulit" di Dusun Sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Ganjar Milenial Center ikut berpartisipasi dan mensupport kegiatan pesta tahunan yaitu adalah pesta panen dan melestarikan budaya dimana nanti bakalan ada penampilan wayang kulit," kata Bidang Eksternal GMC DIY, Pidi, Rabu (12/7/2023).

Dikatakannya, pesta panen tersebut merupakan tradisi tahunan warga Gunungkidul sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari Allah Ta’ala serta mempererat tali silaturahmi.

Dia juga memberikan dukungan sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat dalam menebar kebaikan dan kebermanfaatan guna menyukseskan acara. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani itu berbondong-bondong hadir untuk mengikuti 'kenduri' atau pesta.

"Untuk GMC sendiri kami ikut mendukung dalam bentuk konsumsi dan kebutuhan lainnya, kami ikut membantu dalam kegiatan ini," ujarnya.

Warga juga membawa hasil bumi yang dikemas dengan tiga wadah meliputi pengaron (kuali), sarang berkat (daun kelapa), serta tenggok (bakul kecil) untuk menjadi santapan keluarga di rumah dalam kenduri itu.

Setiap wadah berisikan nasi uduk serta beraneka macam lauk seperti ayam atau tempe, tahu, dan lainnya.

Penampilan seni wayang kulit juga menarik perhatian warga setempat dan dusun sekitar. Lakon yang dibawakan adalah Wiroto Purwo, yakni cerita tentang para pandawa yang harus bersembunyi selama setahun di kerajaan Wirata.

Penampilan itu kata dia juga wujud komitmen mendukung pelestarian seni dan budaya daerah masyarakat setempat sehingga dapat eksis dan terus dinikmati generasi muda penerus bangsa.