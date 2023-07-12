Warga Sukoharjo Terharu Bantuan RTLH Diserahkan Langsung Ganjar Pranowo

SUKOHARJO - Penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Sukoharjo, Windarti mengaku sangat senang karena mendapatkan bantuan. Apalagi bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Windarti menjelaskan, saat ini kondisi rumahnya sudah banyak yang rapuh dan banyak bocor. Sehari-hari, dia tinggal seorang diri karena keluarganya merantau dan suami sudah lama pergi dan tidak pulang-pulang.

"Jujur haru, senang, alhamdulillah. semoga sukses Pak Ganjar. Tadi ngobrol kondisi rumah sudah rongsok, air nggak ada, listrik nggak ada. Air ambil dari jauh, rumah sudah mau rubuh," ujar Windarti yang berprofesi sebagai petani dan pembuat arang dari kayu ini, Selasa (11/7/2023).

Windarti merupakan warga Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Selain Windarti, warga lain yang menerima bantuan rehab RTLH adalah Tuginem. Bantuan tersebut dari Pemprov Jateng dan Baznas Jateng.

Ganjar tiba di Desa Sanggang sekitar pukul 17.30 WIB. Untuk menuju dua rumah Tuginem dan Windarti, Ganjar harus menyusuri jalan setapak sejauh kurang lebih 200 meter di tengah hutan.

Letak rumah Tuginem dan Windarti memang terpisah dengan pusat pemukiman Desa Sanggang. Hanya ada sekitar tujuh rumah di lingkungan mereka.

Setibanya di lokasi, Tuginem dan Windarti tampak sudah menunggu kedatangan Ganjar. Gubernur Jateng dua periode ini kemudian menjelaskan maksud kedatangannya untuk melihat kondisi dua rumah milik Tuginem dan Windarti.

"Rumahnya yang mana, saya lihat ke dalam ya," kata Ganjar kepada Tuginem.

Saat berada di dalam rumah, Ganjar mendapati lantai rumah masih beralaskan tanah. Begitu juga dinding rumah yang terbuat dari seng dan pemisah ruangan dari kayu triplek.

Ganjar kemudian berdialog dengan Tuginem dan Windarti. Windarti mengaku, selama ini dia tinggal sendirian di rumahnya. Seluruh keluarganya merantau, sedangkan suaminya sudah pergi sejak lama dan tidak pernah pulang.