HOME NEWS JATENG

Tindak Tegas Kepsek SMKN 1 Sale, Ganjar: Uang Pungli Kita Minta Kembalikan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:29 WIB
Tindak Tegas Kepsek SMKN 1 Sale, Ganjar: Uang Pungli Kita Minta Kembalikan!
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Pemprov Jateng
A
A
A

SUKOHARJO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menindak tegas Kepala Sekolah SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah karena melakukan pungli berkedok infak.

Ganjar menegaskan, Kepala Sekolah SMKN 1 Sale tersebut sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.

"Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.

Ganjar --Bacapres PDIP yang juga didukung Partai Perindo ini-- tidak menduga temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang.

Bahkan, video tentang dialog dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.

"Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana," ujar Ganjar.

Kasus tarikan atau pungli berkedok infak tersebut, dikatakan Ganjar menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun agar berhati-hati.

Ganjar sebelumnya juga sudah berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.

"Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa agar tidak memberatkan," ujar Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
