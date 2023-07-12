Bacaleg Perindo Syafril Nasution Bagikan Empat Gerobak UMKM di Semarang

KENDAL - Bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Syafril Nasution membagikan empat gerobak gratis untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang. Bantuan gerobak itu akan terus dilakukan untuk membantu mengembangkan UMKM agar naik kelas.

Gerobak itu diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPP Perindo yang juga Bacaleg DPR RI, Syafril Nasution di kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah.

Syafril nasution yang merupakan Bacaleg Dapil Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal mengatakan, pembagian gerobak ini merupakan wujud nyata kepedulian Partai Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Meski dibagikan gratis, namun gerobak ini memiliki kualitas mumpuni. Di antaranya terbuat dari bahan yang kokoh dan bersih. Selain itu juga dilengkapi sistem pembayaran qris atau non-tunai dan roda untuk memudahkan jualan berkeliling,” kata Syafril, Rabu (12/7/2023).

Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan Indonesia sejahtera. Oleh karena itu, Perindo terus berusaha memberikan program-program dan aksi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

