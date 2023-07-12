Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bacaleg Perindo Syafril Nasution Bagikan Empat Gerobak UMKM di Semarang

Taufik Budi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:32 WIB
Bacaleg Perindo Syafril Nasution Bagikan Empat Gerobak UMKM di Semarang
Bacaleg DPR RI Partai Perindo, Syafril Nasution bagikan gerobak kepada UMKM (foto: dok MPI)
A
A
A

KENDAL - Bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Syafril Nasution membagikan empat gerobak gratis untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Semarang. Bantuan gerobak itu akan terus dilakukan untuk membantu mengembangkan UMKM agar naik kelas.

Gerobak itu diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPP Perindo yang juga Bacaleg DPR RI, Syafril Nasution di kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah.

Syafril nasution yang merupakan Bacaleg Dapil Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal mengatakan, pembagian gerobak ini merupakan wujud nyata kepedulian Partai Perindo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Meski dibagikan gratis, namun gerobak ini memiliki kualitas mumpuni. Di antaranya terbuat dari bahan yang kokoh dan bersih. Selain itu juga dilengkapi sistem pembayaran qris atau non-tunai dan roda untuk memudahkan jualan berkeliling,” kata Syafril, Rabu (12/7/2023).

Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan Indonesia sejahtera. Oleh karena itu, Perindo terus berusaha memberikan program-program dan aksi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement