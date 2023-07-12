Gempur Fogging di Kendal Pemuda Perindo Bantu Penyemprotan

KENDAL - Permintaan penyemprotan dari warga yang meminya fogging ke Partai Perindo di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah semakin meningkat. Dengan dibantu Pemuda Perindo, penyemprotan untuk pencegahan demam berdarah menyasar kampung-kampung dan mendapat antusias dari masyarakat.

Komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penyemprotan, dalam rangka mencegah penyebaran demam berdarah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terus dilakukan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, bergerak cepat merespon permintaan warga yang ingin lingkungannya di fogging.

Dengan dibantu Pemuda Perindo Kendal, DPD Partai Perindo Kendal dan DPW Partai Perindo Jawa Tengah melaksanakan penyemprotan di Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kendal.

Di wilayah ini, sejumlah warga sudah terindikasi terkena demam berdarah bahkan salah satu warganya sempat dirawat di rumah sakit, sementara sebagian lagi sudah gejala demam berdarah.

Warga Ngampel Kulon, Duta Lintang Fahrozi mengatakan, ada tiga anak yang terkena demam berdarah.