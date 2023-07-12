Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pasar Cuplik Sukoharjo Direvitalisasi, Ganjar: Pasarnya Layak Jualannya Laku

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:23 WIB
Pasar Cuplik Sukoharjo Direvitalisasi, Ganjar: Pasarnya Layak Jualannya Laku
Ganjar Pranowo meninjau revitalisasi Pasar Cuplik (Foto : Istimewa)
SUKAHARJO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus melanjutkan program revitalisasi pasar. Kali ini, giliran Pasar Cuplik yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang direvitalisasi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, meninjau langsung revitalisasi Pasar Cuplik pada Selasa 11 Juli 2023.

Dalam kesempatannya, Ganjar mengatakan, pembangunan revitalisasi Pasar Cuplik bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Sukoharjo yang dibagi menjadi dua tahap.

"Ada sumber dana yang digunakan dari kabupaten, ketika kabupaten kurang maka kita bantu dua tahap dari pemprov, sehingga bantuan dari pemprov betul-betul membantu untuk merapikan pasar ini," ujar Ganjar dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Untuk diketahui, revitalisasi pasar tahap pertama menelan anggaran sebesar Rp2,4 miliar. Kemudian untuk tahap kedua, Ganjar mengalokasikan Rp2,6 miliar.

Ganjar menargetkan, pembangunan revitalisasi Pasar Cuplik rampung pada akhir tahun 2023 agar pedagang dan masyarakat dapat segera berkegiatan di pasar dengan normal.

"Mudah-mudahan Juli sudah bisa dikerjakan. Hitungan mereka lima bulan selesai sehingga akhir tahun semuanya beres dan pedagang bisa masuk," kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar mengharapkan revitalisasi Pasar Cuplik dapat meningkatkan kenyamanan, serta keamanan pedagang dan pengunjung pasar saat bertransaksi.

Ganjar Pranowo juga meyakini pengunjung pasar akan lebih banyak seiring perbaikan fasilitas pasar. Dengan demikian, kesejahteraan pedagang akan ikut meningkat. "Sehingga pedagang jualannya jauh lebih baik, pasarnya lebih layak dan jualannya lebih laku. Kalau representatif bagus kan bisa baik," ucap Ganjar.

