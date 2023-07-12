Polisi Salurkan Ratusan Bantuan Sembako pada Korban Bencana di Malang

JAKARTA - Polres Malang menyalurkan ratusan bantuan paket sembako kepada korban bencana tanah longsor di sejumlah desa yang terdampak di Kabupaten Malang.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan, pihaknya bersama Polsek Tirtoyudo menyalurkan bantuan tersebut untuk warga yang terkena musibah bencana di Desa Gandungsari dan Desa tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

"Kami bersama Polsek jajaran mengadakan bakti sosial di wilayah terdampak bencana alam,” kata Putu, Rabu (12/7/2023).

Terkait penyerahan bantuan tersebut, Bhabinkamtibmas mengantarkan langsung ke warga dengan menggunakan motor. Mengingat, lokasi tersebut tidak bisa diakses oleh kendaraan roda empat.

Putu menyebut, kebutuhan pangan bagi warga terdampak bencana harus lebih dahulu diutamakan. Pihaknya juga melakukan pengecekan terkait apa saja yang sangat dibutuhkan oleh para masyarakat.

Terlebih di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu dan sering terjadi hujan dengan intensitas sedang namun terus menerus.

Dalam kegiatan sosial tersebut pihak kepolisian menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Malang.

Selain menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak, kepolisian turut menitipkan paket sembako di seluruh Polsek jajaran yang wilayahnya terdampak musibah banjir dan tanah longsor.