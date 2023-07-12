Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gelar Peringatan Satu Abad NU di Surabaya, Zulhas Dorong Umat Islam Memperkuat Persatuan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:49 WIB
Gelar Peringatan Satu Abad NU di Surabaya, Zulhas Dorong Umat Islam Memperkuat Persatuan
Satu abad NU di Surabaya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar peringatan satu abad Nadhlatul Ulama (NU) bertajuk 'Simposium Nasional' di Hotel Sheraton Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, meski partainya lahir dari rahim Muhammadiyah. Namun, bukan berarti PAN tertutup bagi umat Islam lain di Indonesia.

Justru, kata Zulhas, pihaknya terus berusaha keras untuk memperkuat persatuan dengan merangkul semua golongan, termasuk Nadhlatul Ulama (NU).

"Jadi begini, memang parpol itu fungsinya memajukan peradaban. Oleh karena itu PAN berusaha keras agar umat Islam memperkuat persatuan, bersatu walaupun berbeda," ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Terlebih, lanjut Zulhas, perayaan satu abad NU yang Ia selenggarakan tersebut juga turut diapresiasi dan dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan jajaran pengurus PBNU Jatim.

"Beda partai, tapi harmoni persatuan itu penting. Itu terus saya lakukan selama hampir 2 tahun, terutama mempersatukan, duduk bareng. Mempersatukan artinya bukan sama ya, mendudukkan bareng NU dan Muhammadiyah sudah 2 tahun saya. Alhamdulilah ini Ketum PBNU Gus Yahya datang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
