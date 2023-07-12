Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Bantu Warga Terdampak Lahar Dingin Semeru di Lumajang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:53 WIB
Relawan Ganjar Bantu Warga Terdampak Lahar Dingin Semeru di Lumajang
Relawan Ganjar salurkan bantuan pada warga Lumajang yang terdampak lahar dingin Semeru (Foto : Istimewa)
LUMAJANG - Relawan Ganjar Pranowo yang menamakan diri Mak Ganjar di Jawa Timur (Jatim) menunjukkan kepeduliannya dengan membantu warga yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.

Korwil Mak Ganjar Jatim Harizatun Naqiyah mengatakan, mereka datang langsung untuk menyalurkan bantuan ke Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jatim, pada Rabu (12/7/2023).

"Banjir lahar dingin Semeru yang terjadi pada, Jumat 7 Juli 2023, telah melumpuhkan sejumlah jembatan dan jalan penghubung di Lumajang, Jawa Timur," kata dia dalam keterangannya.

Dia menuturkan, lahar dingin Semeru terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur lereng gunung tertinggi di Jawa itu.

"Dampak dari banjir lahar ini masih dirasakan oleh warga setempat utamanya rusaknya infrastruktur dan padamnya aliran listrik," ujar dia.

Merespons hal itu, Mak Ganjar sengaja mengunjungi warga terdampak untuk menyalurkan bantuan secara langsung.

"Kami sukarelawan Mak Ganjar diantar oleh beberapa warga lokal masuk ke desa yang termasuk zona merah," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
