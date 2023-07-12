Jokowi Diserbu Warga saat Blusukan ke Pasar Cihapit Bandung

BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya di hari kedua saat ke Jawa Barat. Kali ini, Jokowi memilih blusukan ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7/2023).

Rombongan Presiden tiba di Pasar Cihapit sekitar pukul 08.10 WIB. Kedatangan Jokowi pun langsung diserbu masyarakat. Tak ayal, banyak dari mereka yang sudah menanti mengajak orang nomor satu di Indonesia itu untuk berswafoto.

Mendapat ajakan itu, Jokowi memenuhi permintaan warga untuk berfoto. Setelah itu, Jokowi masuk ke dalam pasar dengan didampingi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Mantan Wali Kota Solo itu menyapa pedagang sambil menanyakan harga komoditas saat ini. Lalu Jokowi menyerahkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) ke para pedagang pasar dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para PKL.

Keluar dari Pasar Cihapit, Jokowi pun sempat membagi-bagikan bingkisan dan kaos kepada warga yang telah menunggunya di pintu keluar Pasar Cihapit. Bahkan, Jokowi pun kembali menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga.