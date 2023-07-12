Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jokowi Diserbu Warga saat Blusukan ke Pasar Cihapit Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |10:09 WIB
Jokowi Diserbu Warga saat Blusukan ke Pasar Cihapit Bandung
Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Cihapit Bandung (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya di hari kedua saat ke Jawa Barat. Kali ini, Jokowi memilih blusukan ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7/2023).

Rombongan Presiden tiba di Pasar Cihapit sekitar pukul 08.10 WIB. Kedatangan Jokowi pun langsung diserbu masyarakat. Tak ayal, banyak dari mereka yang sudah menanti mengajak orang nomor satu di Indonesia itu untuk berswafoto.

Mendapat ajakan itu, Jokowi memenuhi permintaan warga untuk berfoto. Setelah itu, Jokowi masuk ke dalam pasar dengan didampingi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Mantan Wali Kota Solo itu menyapa pedagang sambil menanyakan harga komoditas saat ini. Lalu Jokowi menyerahkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) ke para pedagang pasar dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para PKL.

Keluar dari Pasar Cihapit, Jokowi pun sempat membagi-bagikan bingkisan dan kaos kepada warga yang telah menunggunya di pintu keluar Pasar Cihapit. Bahkan, Jokowi pun kembali menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement