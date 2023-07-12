Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jokowi Tinjau Seleksi Timnas U-17 di Stadion Si Jalak Harupat: Masuk Final dan Juara!

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:23 WIB
Presiden Jokowi tinjau seleksi Timnas U-17 di Stadion Si Jalak Harupat
Presiden Jokowi tinjau seleksi Timnas U-17 di Stadion Si Jalak Harupat (Foto: Arif Budianto)
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau seleksi Timnas U-17 dan Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Rabu (12/7/2023).

Pantauan di lokasi, presiden datang sekitar pukul 09.25 WIB, dan langsung melakukan pengecekan venue bersama sejumlah pejabat lainnya. Diantara Materi PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, Mensesneg Pramono Anung, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan lainnya.

Setelah melakukan pengecekan stadion, Jokowi juga langsung melakukan dialog dengan sejumlah peserta yang ikut seleksi timnas U-17. Jokowi juga melakukan foto bersama dengan seluruh peserta seleksi.

"Hari ini saya datang ke Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang pertama tujuannya untuk melihat renovasi Stadion Si Jalak Harupat yang telah selesai direnovasi oleh Kementerian PUPR," kata Jokowi.

Selain meninjau stadion, Jokowi juga meninjau proses seleksi untuk Piala Dunia U-17. Terdapat ratusan peserta yang saat ini ikut seleksi di wilayah Bandung. Mereka nantinya akan dipilih untuk mewakili Indonesia di ajang Piala Dunia.

Jokowi berharap, nantinya akan didapatkan pemain terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. "Harapannya Indonesia minimal masuk babak penyisihan, lebih baik lagi masuk final dan juara, " kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
