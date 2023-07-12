Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ketika Jokowi Bertemu Kembaran di Pasar Cihapit Bandung, Penjual Mi Tektek

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:37 WIB
Ketika Jokowi Bertemu Kembaran di Pasar Cihapit Bandung, Penjual Mi Tektek
David Indrajaya, orang yang mirip dengan Presiden Jokowi (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Momen unik terekam saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7/2023). Jokowi bertemu seseorang yang mirip dengannya.

Dia adalah David Indrajaya (46), seorang penjual mi goreng asal Bandung yang memiliki penampilan mirip dengan Jokowi.

Pertemuan Jokowi dengan kembarannya ini bermula saat mengelilingi lapak para pedagang di Pasar Cihapit. Usai berkeliling, kemudian muncul sosok laki-laki berpakaian kemeja putih dan bercelana hitam mendatangi Jokowi dan mengajak selfie atau swafoto.

Sosok pria ini tak lain adalah David Indrajaya. Dia sendiri memiliki paras muka yang persis dengan Jokowi. Bahkan, gaya rambut juga sama persis.

Jokowi bertemu kembaran di Bandung Foto: Agung Bakti

David mengaku, dirinya sengaja datang ke Pasar Cihapit karena ingin bertemu Jokowi.

"Sengaja datang buat foto bersama. Orang menilai saya mirip Pak Jokowi jadi saya branding," ucap David saat ditemui di Pasar Cihapit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement