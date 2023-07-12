Ketika Jokowi Bertemu Kembaran di Pasar Cihapit Bandung, Penjual Mi Tektek

David Indrajaya, orang yang mirip dengan Presiden Jokowi (Foto: Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG - Momen unik terekam saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7/2023). Jokowi bertemu seseorang yang mirip dengannya.

Dia adalah David Indrajaya (46), seorang penjual mi goreng asal Bandung yang memiliki penampilan mirip dengan Jokowi.

Pertemuan Jokowi dengan kembarannya ini bermula saat mengelilingi lapak para pedagang di Pasar Cihapit. Usai berkeliling, kemudian muncul sosok laki-laki berpakaian kemeja putih dan bercelana hitam mendatangi Jokowi dan mengajak selfie atau swafoto.

Sosok pria ini tak lain adalah David Indrajaya. Dia sendiri memiliki paras muka yang persis dengan Jokowi. Bahkan, gaya rambut juga sama persis.

David mengaku, dirinya sengaja datang ke Pasar Cihapit karena ingin bertemu Jokowi.

"Sengaja datang buat foto bersama. Orang menilai saya mirip Pak Jokowi jadi saya branding," ucap David saat ditemui di Pasar Cihapit.