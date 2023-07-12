Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Presiden Jokowi Sapa Warga dan Pedagang di Pasar Cihapit Bandung

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:08 WIB
Presiden Jokowi Sapa Warga dan Pedagang di Pasar Cihapit Bandung
Presiden Jokowi tinjau Pasar Cihapit, Bandung. (BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023). Di sana, Kepala Negara meninjau langsung harga sejumlah komoditas pangan.

Salah seorang pedagang bawang di Pasar Cihapit, Rizal mengatakan, Kepala Negara sempat bertanya terkait harga bawang saat ini. Rizal menyebut harga bawang saat ini sedang mengalami kenaikan di kisaran Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.

"Tadi (Presiden) nanyain harga bawang sekarang berapa? Sekarang agak naik lagi harganya, kan biasanya di angka Rp30 ribu sekarang naik hampir Rp50 (ribu), Rp45 (ribu)," ujar Rizal menceritakan pengalamannya saat bertemu Presiden Jokowi.

Mengetahui harga bawang yang sedang naik, Presiden Jokowi memberikan tanggapan dan harapan agar harga bawang kembali normal secepatnya.

"Baik, mudah-mudahan normal lagi harganya ke depannya," kata Rizal menirukan ucapan Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Cihapit. Seorang pedagang es di Pasar Cihapit, Mulyana, mengaku sangat berterima kasih atas bantuan tersebut.

"Ada pembagian (modal) buat pedagang, alhamdulillah ada berkahnya ke sini, jadi kebagian ini (bantuan) untuk modal," kata Mulyana.

Tidak hanya para pedagang, sejumlah masyarakat yang sedang berada di Pasar Cihapit juga mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Salah seorang warga, Feriyani bahkan tidak menyangka bisa bertemu sekaligus berswafoto dengan Kepala Negara.

"Saya sangat excited ketemu Pak Jokowi. Rasanya kayak dapat lotre (bisa foto bersama Presiden Jokowi). Semoga Pak Jokowi sehat dan tetap menjadi berkat untuk rakyat Indonesia," ujar Feriyani.

