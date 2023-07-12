Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ponpes Al-Zaytun Bakal Diambil Alih Kemenag? Polisi Siap Lakukan Pengamanan

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:38 WIB
Ponpes Al-Zaytun Bakal Diambil Alih Kemenag? Polisi Siap Lakukan Pengamanan
Ilustrasi. (Foto: MPI)
INDRAMAYU - Kisruh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat terus belanjut. Kini, beredar kanar jika proses pendidikan di ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu akan diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk itu, Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar, mengatakan, pihaknya siap melakukan pengamanan. Menurutnya, kepolisian memang memiliki tugas untuk mengelola situasi Kamtibmas di Indramayu agar selalu kondusif.

 BACA JUGA:

"Kita masih menunggu kabar terkait hal itu. Tentunya tugas kami memang mengelola situasi Kamtibmas supaya aman dan kondusif. Segala stakeholder yang membutuhkan bantuan polri untuk backup terutama terkait masalah pengamanan kami siap," ujar Fahri Siregar, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (12/7/2023).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menkopolhukam, bahwa pengelola situasi Kamtibmas diserahkan kepada propinsi dan daerah.

 BACA JUGA:

"Jadi otomatis kami juga siap untuk melakukan pengamanan kegiatan apapun yang terkait dengan masalah ini," tutur dia.

