INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Dorong Karyawan untuk Berwirausaha, Ganjaran Buruh Berjuang Gelar Pelatihan di Indramayu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:10 WIB
Dorong Karyawan untuk Berwirausaha, Ganjaran Buruh Berjuang Gelar Pelatihan di Indramayu
Ganjaran Buruh Berjuang gelar pelatihan entrepreuner kepada karyawan di Indramayu. (Ist)
JAKARTA - Sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar pelatihan kewirausahaan Jalan Kongsijaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa (11/7/2023).

Workshop yang bertemakan "Pengembangan Kapasitas Entrepreneur Bagi Karyawan Muda" itu menjadi bukti komitmen agar dapat terus memberikan manfaat terutama untuk kaum buruh.

Sekretaris Jenderal GBB Kelik Ismunanto mengatakan, pentingnya acara ini digelar guna menumbuhkan semangat jiwa entrepreneur bagi karyawan muda di wilayah tersebut.

"Acara ini bertujuan untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur, mendorong pola perubahan berpikir mindset masyarakat agar mandiri dengan kemampuan diri sendiri," ujar Kelik.

Dia menjelaskan, ini merupakan tombak awal dari wujud nyata kegiatan positif GBB setelah dilakukan pengukuhan tim pemenangan di 50 perusahaan di Cirebon Raya - Ciayumajakuning.

Tak hanya itu, GBB bertekad terus melanjutkan perjuangannya dalam menebarkan sejuta manfaat bagi kaum buruh.

"Hari ini target kami dari acara kemarin untuk memenangkan secara mutlak Pak Ganjar Pranowo. Dan ini program awal GBB untuk semakin memantapkan dan menstrukturkan sekaligus memastikan kemenangan Pak Ganjar Pranowo di Indramayu," ucap Kelik.

Pada kesempatan yang sama, Ketua GBB Cirebon Raya Bong Wisnu Sentosa juga turut mengungkapkan pentingnya pelatihan tersebut digelar. Dia menyebutkan bahwa setiap pengusaha besar dulunya merupakan karyawan biasa yang akhirnya bisa berhasil dengan mindset entrepreneur yang positif.

"Saya yakin pelatihan ini sangat penting dan dibutuhkan sehingga rekan-rekan karyawan sembari bekerja bisa mengembangkan kapasitas entrepreneur. Sehingga pelan-pelan bisa masuk step berikutnya menjadi bussiness owner ataupun setidaknya bisa mengelola keuangan dengan baik," jelas pria yang akrab disapa Wisnu tersebut.

"Penyelenggaraan pelatihan di sini juga berdasarkan permintaan rekan-rekan karyawan. Dan ini adalah bagian dari tugas kami sebagai relawan GBB untuk terus mengupayakan semua isu-isu dan kebutuhan buruh dan pekerja," tutur Wisnu.

