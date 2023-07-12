Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kisah Cinta Bak Serial FTV, Mahasiswa KKN dan Bocah Cilik Warga Setempat Menikah dan Viral di Medsos

Mochamad Andi Ichsyan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:18 WIB
Kisah Cinta <i>Bak</i> Serial FTV, Mahasiswa KKN dan Bocah Cilik Warga Setempat Menikah dan Viral di Medsos
Kisah cinta pasangan suami istri bagaikan kisah FTV mendadak viral di medsos (Foto: MPI)
A
A
A

CIANJUR - Kisah cinta pasangan suami istri Muhamad Kamil Faisal, 32, warga Cianjur dan Khansa Fitri, 22, warga Subang yang dianggap seperti kisah televisi FTV mendadak viral di media sosial (medsos).

Keduanya tidak menyangka jika video kisahnya yang dibagikan di medsos itu akan viral karena awalnya hanya iseng belaka.

Kisah cinta tak terduga mereka berawal pada 2011 saat Kamil berstatus mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) dan Khansa seorang bocah cilik yang merupakan warga desa setempat.

Kamil diketahui melaksanakan kegiatan KKN di desa terebut. Keduanya sempat foto bersama. Lalu seiring waktu berjalan, tepatnya sepuluh tahun usai dari KKN, keduanya dipertemukan kembali dan akhirnya menikah pada akhir 2022 lalu.

Kisah pernikahan mereka pun langsung viral di medsos karena dianggap seperti kisah FTV.

Kisah ini dimulai saat Kamil yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Cimahi melaksanakan KKN di desa Cicadas, Subang, Jawa Barat, pada 2011 silam.

Adapun Khansa, kala itu merupakan seorang bocah cilik warga setempat yang berusia 11 tahun. Keduanya pertama kali bertemu pada momen kegiatan bersama warga di salah satu lapangan desa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/612/3168685//viral-DOMb_large.jpg
Viral Pasangan Suami Istri Wisuda S2 Bareng, Begini Kisahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167150//talak-EyKF_large.jpg
Syarat dan Ketentuan Talak Ta‘liq dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/65/3163773//mnc_university-uQMi_large.jpg
MNC University Sukses Selenggarakan KKN Tematik Merajut Nusantara III di Riung Ngada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/65/3162030//kkn-qKgT_large.jpg
Jadi Peserta KKN Tematik Merajut Nusantara & LLDIKTI 3, MNC University Apresiasi Kegiatan Peduli Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/65/3159761//viral-5N4Y_large.jpg
Viral Mahasiswa Non Muslim Diminta Bocil Mengajar Ngaji saat KKN, Netizen: Disuruh Login Kak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158605//mnc_univeristy-WYhK_large.jpg
MNC University Ikut dalam KKN Tematik ‘Merajut Nusantara’ di Kabupaten Ngada, NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement