Kisah Cinta Bak Serial FTV, Mahasiswa KKN dan Bocah Cilik Warga Setempat Menikah dan Viral di Medsos

CIANJUR - Kisah cinta pasangan suami istri Muhamad Kamil Faisal, 32, warga Cianjur dan Khansa Fitri, 22, warga Subang yang dianggap seperti kisah televisi FTV mendadak viral di media sosial (medsos).

Keduanya tidak menyangka jika video kisahnya yang dibagikan di medsos itu akan viral karena awalnya hanya iseng belaka.

Kisah cinta tak terduga mereka berawal pada 2011 saat Kamil berstatus mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) dan Khansa seorang bocah cilik yang merupakan warga desa setempat.

Kamil diketahui melaksanakan kegiatan KKN di desa terebut. Keduanya sempat foto bersama. Lalu seiring waktu berjalan, tepatnya sepuluh tahun usai dari KKN, keduanya dipertemukan kembali dan akhirnya menikah pada akhir 2022 lalu.

Kisah pernikahan mereka pun langsung viral di medsos karena dianggap seperti kisah FTV.

Kisah ini dimulai saat Kamil yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Cimahi melaksanakan KKN di desa Cicadas, Subang, Jawa Barat, pada 2011 silam.

Adapun Khansa, kala itu merupakan seorang bocah cilik warga setempat yang berusia 11 tahun. Keduanya pertama kali bertemu pada momen kegiatan bersama warga di salah satu lapangan desa.