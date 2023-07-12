Ustadz Sahabat Ganjar Beri Pelatihan Tahsin untuk Warga di Serdang Bedagai

SERDANG BEDAGAI -Relawan Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara, memberikan pelatihan Tahsin Surah Al-Fatihah bagi jamaah Majelis Taklim Nurjannah di Dusun III Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.

Korda Usbat Ganjar Serdang Bedagai, Bima Wardani Damanik mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk mengedukasi para jamaah Majelis Taklim, agar dapat lebih menyempurnakan tata cara dalam membaca Alquran. Hal ini menjadi bukti nyata Ganjar untuk semua.

“Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi ke Majelis Taklim agar dalam melaksanakan perwiritan (perkumpulan ibu-ibu pengajian) bacaannya lebih baik. Sehingga amalan-amalan itu bisa lebih baik lagi,” ujar Bima Rabu (12/7/2023).

Pelatihan Tahsin Surah Al-Fatihah bagi jemaah Majelis Taklim Nurjannah dipimpin oleh Ustadz Zailandi Nasution. Menurut Bima, para jemaah Majelis Taklim sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.

“Respons masyarakat yang ada di sini, alhamdulillah sangat antusias dan baik yang mana mereka sangat berterima kasih karena kegiatan seperti ini jarang dilakukan,”kata Bima.

Usbat Ganjar Sumut juga memberikan bantuan berupa kipas angin bagi Majelis Taklim Nurjannah. Diharapkan bantuan tersebut bisa menunjang saat menjalankan ibadah di Dusun III Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.