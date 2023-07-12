Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ustadz Sahabat Ganjar Beri Pelatihan Tahsin untuk Warga di Serdang Bedagai

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:53 WIB
Ustadz Sahabat Ganjar Beri Pelatihan Tahsin untuk Warga di Serdang Bedagai
Relawan Ganjar di Serdang Bedagai
A
A
A

SERDANG BEDAGAI -Relawan Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara, memberikan pelatihan Tahsin Surah Al-Fatihah bagi jamaah Majelis Taklim Nurjannah di Dusun III Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.

Korda Usbat Ganjar Serdang Bedagai, Bima Wardani Damanik mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk mengedukasi para jamaah Majelis Taklim, agar dapat lebih menyempurnakan tata cara dalam membaca Alquran. Hal ini menjadi bukti nyata Ganjar untuk semua.

“Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi ke Majelis Taklim agar dalam melaksanakan perwiritan (perkumpulan ibu-ibu pengajian) bacaannya lebih baik. Sehingga amalan-amalan itu bisa lebih baik lagi,” ujar Bima Rabu (12/7/2023).

Pelatihan Tahsin Surah Al-Fatihah bagi jemaah Majelis Taklim Nurjannah dipimpin oleh Ustadz Zailandi Nasution. Menurut Bima, para jemaah Majelis Taklim sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.

“Respons masyarakat yang ada di sini, alhamdulillah sangat antusias dan baik yang mana mereka sangat berterima kasih karena kegiatan seperti ini jarang dilakukan,”kata Bima.

Usbat Ganjar Sumut juga memberikan bantuan berupa kipas angin bagi Majelis Taklim Nurjannah. Diharapkan bantuan tersebut bisa menunjang saat menjalankan ibadah di Dusun III Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement