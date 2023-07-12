Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Peras Waria hingga Rp50 Juta, Empat Personel Polda Sumut Didemosi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:31 WIB
Peras Waria hingga Rp50 Juta, Empat Personel Polda Sumut Didemosi
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Polda Sumatera Utara telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk empat personelnya yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap dua orang transpuan (waria) pada Selasa, 11 Juli 2023 kemarin.

Dari hasil sidang etik itu, keempat oknum Polisi itu terbukti melakukan pemerasan senilai Rp 50 juta terhadap transpuan yang melaporkan mereka. Atas hal itu keempatnya dijatuhi sanksi berupa demosi selama 4 tahun.

"Sidang kode etik kemarin memutuskan keempatnya terbukti melakukan pemerasan. Atas dasar itu pula keempatnya dikenakan sanksi etika dan administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 4 tahun," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (12/7/2023).

Sebelumnya diberitakan empat oknum polisi dilaporkan atas dugaan pemerasan terhadap dua orang waria yang mereka tangkap dari salah satu hotel di Medan pada Juni lalu. Penangkapan itu terkait dugaan prostitusi dan perdagangan manusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152189/kronologi_lengkap_pesinetron_mr_peras_mantan_kekasih_sejenisnya-TUv2_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesinetron MR Peras Mantan Kekasih Sejenisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152110/pornografi-gJsr_large.jpg
Terkuak, Ada 6 Video Porno Pesinetron MR Bareng Pacar Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement