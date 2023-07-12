Gelar Pementasan Drama di Bone, Srikandi Ganjar Pukau Hati Penonton

BONE - Relawan Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan menggelar pementasan di Lapangan Pattiro, Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Relawan Ganjar itu menggandeng Komunitas Basic PGSD Kabupaten Bone dan berhasil memukau penonton dengan tema yang diangkat, 'Mati Surinya Ibu Pertiwi".

Dalam drama ini, peserta menyampaikan pesan-pesan moral yang menggugah hati para penonton. Salah satu dari mereka mengaku merinding dan terharu saat menyaksikan pementasan yang penuh dengan keindahan dan makna mendalam tersebut.

"Drama ini merupakan drama yang sangat bagus, karena membuat para penonton terharu. (Saya) terharu, karena penghayatannya sangat luar biasa. Iya merinding, ingin nangis," ujar seorang penonton, Nova Resti Wiranti, Rabu (12/7/2023).

Kelas drama yang diadakan Srikandi Ganjar, kata dia sangat baik untuk perempuan di Bone agar mengekspresikan kemampuannya dalam drama. Ia sendiri mengaku berkeinginan menjadi aktor.

"Semoga remaja milenial sekarang bisa terus melakukan hal positif, sehingga dapat memajukan bangsa ini," ujar mahasiswi asal Bone tersebut.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan, Nurul Awainah mengatkan, kelas drama ini merupakan salah satu upaya dari Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan untuk memberikan wadah kepada perempuan milenial yang memiliki minat dalam seni drama.

"Perempuan milenial yang ada di Bone ini sangat tertarik utamanya dengan kegiatan bidang drama, makanya pementasan hari ini berlangsung sangat mengharukan, banyak yang melihat pementasannya, dan pemeran-pemeran yang ada di teater ini juga sangat total memerankan perannya," ujar Nurul.