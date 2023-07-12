Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

DPD Perindo Palembang Ikuti Gelar Kirab Pemilu 2024

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:07 WIB
DPD Perindo Palembang Ikuti Gelar Kirab Pemilu 2024
DPD Perindo Palembang ikut kirab Pemilu 2024 (foto: dok MPI/Dede)
PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menyambut kedatangan Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Ogan Ilir di halaman kantor KPU Kota Palembang, Rabu (12/7/2023).

"Kirab pemilu 2024 ini merupakan program nasional dalam rangka menyongsong akan diselenggarakannya pemilu serentak tahun 2024," ujar Ketua KPU Palembang, Syawaludin.

Dijelaskannya, tujuan dari Kirab Pemilu ini adalah sebagai bentuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada seluruh masyarakat Kota Palembang dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024.

"Peserta kirab ini nantinya akan keliling di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang hingga tanggal 16 Juli 2024. Tujuannya untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan kepada masyarakat tentang informasi seputar pemilih dan pemilu tahun 2024 nanti," jelasnya.

