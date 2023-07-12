Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Tandatangani Deklarasi Pemilu 2024, Perindo Palembang Targetkan Enam Kursi

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:14 WIB
Tandatangani Deklarasi Pemilu 2024, Perindo Palembang Targetkan Enam Kursi
Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Chandra (foto: MPI/Dede)
PALEMBANG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Palembang, Chandra Wahyudi, menandatangani deklarasi Pemilu 2024 di kantor KPU Palembang.

Penandatanganan Deklarasi Pemilu 2024 juga diikuti oleh ketua partai politik lainnya peserta pemilu dan dilanjutkan dengan Kirab Pemilu 2024 di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang.

Chandra mengatakan, bahwa deklarasi pemilu tersebut juga sebagai penanda menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga partai bisa mempersiapkan para bacaleg menjadi lebih matang.

"Para Bacaleg juga akan kita lakukan pembekalan agar matang menjelang Pemilu 2024," ujar Chandra, Rabu (12/7/2023).

Dalam Pemilu 2024, lanjut Chandra, pihaknya yakin dapat meraih sejumlah kursi di DPRD Kota Palembang. "Targetnya enam kursi di DPRD Kota Palembang," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menyambut kedatangan Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Ogan Ilir di halaman kantor KPU Kota Palembang.

"Kirab pemilu 2024 ini merupakan program nasional dalam rangka menyongsong akan diselenggarakannya pemilu serentak tahun 2024," ujar Ketua KPU Palembang, Syawaludin.

