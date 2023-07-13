Umumkan Pensiun, Pemimpin Kudeta Thailand Tinggalkan Panggung Politik

THAILAND – Prayuth Chan-ocha, panglima militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih sembilan tahun lalu, dan memimpin Thailand sejak saat itu, telah mengumumkan pensiun dari politik.

Jenderal Prayuth menentang pemilihan umum pada Mei lalu sebagai kandidat perdana menteri (PM) untuk partai politik konservatif baru, tetapi kinerjanya buruk, hanya memenangkan 36 dari 500 kursi di parlemen.

Dia dikenal sebagai komandan tentara ultra-royalis yang blak-blakan ketika dia merebut kekuasaan pada 22 Mei 2014 dalam kudeta yang dikoreografikan dengan terampil yang memastikan hanya ada sedikit oposisi yang terorganisir.

Berbeda dengan apa yang terjadi setelah kudeta sebelumnya delapan tahun sebelumnya, Jenderal Prayuth tetap berkuasa, memberikan dirinya jabatan sebagai PM.

Meskipun berjanji bahwa masa jabatannya hanya sementara, dia tetap bekerja sejak saat itu, dan secara mendalam mengubah struktur kekuasaan Thailand.

Dikutip BBC, pemerintahan militernya mendorong melalui konstitusi baru pada 2017 yang memastikan bahwa para pemimpin kudeta akan memperluas pengaruh mereka, sebagian besar melalui senat dengan 250 kursi yang dia tunjuk, bahkan setelah kembali ke pemerintahan demokratis.

Pada saat ini, senat yang sebagian besar terdiri dari orang-orang royalis konservatif seperti Jenderal Prayuth, masih memiliki kekuatan untuk memblokir koalisi reformis yang memenangkan mayoritas dalam pemilihan baru-baru ini.