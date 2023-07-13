Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Inggris Bakal ke Indonesia Hadiri Pertemuan ASEAN, Gelontorkan Dana Bantuan Rp500 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:40 WIB
Menlu Inggris Bakal ke Indonesia Hadiri Pertemuan ASEAN, Gelontorkan Dana Bantuan Rp500 Miliar
Menteri Luar Negeri Inggris akan ke Indonesia hadiri pertemuan ASEAN (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris James Cleverly akan menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia pada 13-14 Juli 2023.

Pertemuan ini akan fokus pada kerja sama yang lebih luas dengan para mitra di bidang keamanan, stabilitas dan kemakmuran. Menlu Cleverly akan menyampaikan dukungan Inggris untuk ASEAN yang kuat dan bersatu sebagai pusat untuk menjaga wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris akan mengumumkan program baru ASEAN-Inggris, senilai hingga 25 juta poundsterling (setara Rp500 milyar) dalam pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan pengentasan kemiskinan, dengan melibatkan keahlian Inggris di sektor perdagangan, regulasi, dan layanan keuangan ke kawasan tersebut untuk lima tahun kedepan.

Menlu Cleverly juga akan menjelaskan bagaimana Inggris memanfaatkan keahlian terbaiknya untuk mendukung kinerja ASEAN, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan iklim; dan untuk membuat kawasan ini lebih aman, mulai dari memimpin respon DK PBB terhadap krisis di Myanmar, hingga terlibat dengan angkatan laut di seluruh kawasan serta mendanai pelatihan berkualitas tinggi tentang keamanan maritim demi mengamankan jalur-jalur pelayaran yang aman dan terbuka.

“Keamanan dan ekonomi Inggris dan Asia Tenggara terhubung lebih erat daripada sebelumnya. Itulah sebabnya kami meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pasar yang dinamis dan berkembang pesat di seluruh kawasan ini, dan menunjukkan dukungan kami untuk ASEAN yang kuat dan bersatu – yang sangat penting bagi kemakmuran dan stabilitas Indo-Pasifik,” terangnya, dikutip siaran pers.

Halaman:
1 2
      
