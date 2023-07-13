Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Picu Spekulasi Keberadaannya, Jenderal Armageddon yang Terkait dengan Wagner Tidak Bisa Dihubungi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:34 WIB
Jenderal Armageddon dilaporkan tidak diketahui keberadaannya
Jenderal Armageddon dilaporkan tidak diketahui keberadaannya (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA - Seorang mantan komandan Rusia yang tidak terlihat di depan umum sejak pemberontakan Wagner pada Juni lalu dilaporkan sedang ‘beristirahat’, Namun tidak jelas apa maksud dari beristirahat itu.

Andrei Kartapolov, ketua komite pertahanan, mengatakan Jenderal Sergei Surovikin "tidak dapat dihubungi", memicu spekulasi tentang keberadaannya.

Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan Jenderal Surovikin telah ditahan untuk diinterogasi tentang dugaan keterlibatannya dalam pemberontakan tersebut.

Jenderal yang terkenal dengan sebutan ‘Jenderal Armageddon’ ini diketahui memiliki hubungan dekat dengan bos Wagner Yevgeny Prigozhin.

Jenderal Surovikin terakhir terlihat di depan umum dalam sebuah video selama pemberontakan mendesak pasukan Wagner untuk menghentikan aksi mereka.

Laporan media beberapa hari kemudian mengatakan dia telah ditangkap, namun belum ada konfirmasi resmi atau komentar tentang keberadaannya.

Jenderal itu ditugaskan untuk memimpin pasukan Rusia di Ukraina pada Oktober tahun lalu tetapi diberhentikan tiga bulan kemudian.

Halaman:
1 2
      
