Demonstrasi Mematikan Kenya, 53 Anak-Anak Dilarikan ke RS Usai Terkena Gas Air Mata

KENYA – Lima puluh tiga anak telah dilarikan ke rumah sakit (RS) di Nairobi, Kenya setelah gas air mata dilemparkan ke dalam kelas mereka oleh polisi selama protes.

Dr Aron Shikuku dari Rumah Sakit Eagle Nursing Home mengatakan kepada BBC bahwa mereka sekarang telah menstabilkan anak-anak yang tidak sadarkan diri itu.

Seperti diketahui, demonstrasi terjadi di seluruh negeri yang diserukan oleh oposisi atas meningkatnya biaya hidup, tetapi demonstrasi ini berubah menjadi mematikan.

Pihak berwenang mengatakan enam orang tewas. Namun badan-badan hak asasi manusia menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 12 orang, dengan lebih banyak lagi yang terluka.

Dua orang tewas setelah pengunjuk rasa membakar sebuah kantor polisi.

Sedangkan seorang lainnya tewas dalam serangan terhadap mobil van polisi di sepanjang Jalan Tol Nairobi di pinggiran kota.

Protes telah dilarang, tetapi orang-orang tetap turun ke jalan, seperti kemarahan di antara beberapa warga Kenya tentang kenaikan biaya hidup dan tagihan keuangan baru - termasuk kenaikan pajak.