Benarkah Ada Anjing-Anjing yang Selamat dari Tenggelamnya Kapal Titanic?

JAKARTA- Benarkah ada anjing-anjing yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic masih kerap menjadi pertanyaan. Pelayaran perdana kapal Titanic pada 1912 berakhir tragis.

Kapal tersebut tenggelam setelah menabrak gunung es di Atlantik Utara dan menewaskan setidaknya 1.500 penumpang. RMS Carpathia diketahui datang untuk memberi bantuan pada 705 korban selamat yang mengapung di sekoci.

Namun, benarkah ada anjing-anjing yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic?

Dilansir dari History of Yesterday, Kamis (13/7/2023), penelitian Edgette telah mengkonfirmasi setidaknya ada 12 anjing yang turut berlayar bersama Titanic pada momen nahas tersebut.

Kedua belas anjing tersebut diketahui merupakan milik penumpang kelas satu. Sayangnya, dari dua belas anjing dikabarkan hanya ada tiga yang bisa selamat bersama tuannya.

Menyadur dari laman Liverpool Museums, ketiga anjing yang selamat dua di antaranya berjenis Pomeranian dan satu jenis Peking. Ketiganya selamat karena digendong dalam pelukan sang majikan yang naik ke atas sekoci penyelamat.