Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Benarkah Ada Anjing-Anjing yang Selamat dari Tenggelamnya Kapal Titanic?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:40 WIB
Benarkah Ada Anjing-Anjing yang Selamat dari Tenggelamnya Kapal Titanic?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Benarkah ada anjing-anjing yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic masih kerap menjadi pertanyaan. Pelayaran perdana kapal Titanic pada 1912 berakhir tragis.

Kapal tersebut tenggelam setelah menabrak gunung es di Atlantik Utara dan menewaskan setidaknya 1.500 penumpang. RMS Carpathia diketahui datang untuk memberi bantuan pada 705 korban selamat yang mengapung di sekoci.

Namun, benarkah ada anjing-anjing yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic?

Dilansir dari History of Yesterday, Kamis (13/7/2023), penelitian Edgette telah mengkonfirmasi setidaknya ada 12 anjing yang turut berlayar bersama Titanic pada momen nahas tersebut.

Kedua belas anjing tersebut diketahui merupakan milik penumpang kelas satu. Sayangnya, dari dua belas anjing dikabarkan hanya ada tiga yang bisa selamat bersama tuannya.

Menyadur dari laman Liverpool Museums, ketiga anjing yang selamat dua di antaranya berjenis Pomeranian dan satu jenis Peking. Ketiganya selamat karena digendong dalam pelukan sang majikan yang naik ke atas sekoci penyelamat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/18/2845706/ini-6-teori-konspirasi-titanic-yang-masih-menghantui-sampai-sekarang-pHq0bdwHPS.jpg
Ini 6 Teori Konspirasi Titanic yang Masih Menghantui Sampai Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/18/2845701/7-misteri-belum-terpecahkan-di-balik-tragedi-mengenaskan-tenggelamnya-kapal-titanic-n9MAlbrmoV.jpg
7 Misteri Belum Terpecahkan di Balik Tragedi Mengenaskan Tenggelamnya Kapal Titanic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/18/2844405/ternyata-ini-bangkai-kapal-karam-yang-terdalam-sepanjang-masa-dan-bukan-titanic-TOVxuKxVIj.jpg
Ternyata Ini Bangkai Kapal Karam yang Terdalam Sepanjang Masa dan Bukan Titanic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/18/2842711/apakah-ada-penyelam-yang-pernah-ke-bangkai-kapal-titanic-yvadffa9Dl.jpg
Apakah Ada Penyelam yang Pernah ke Bangkai Kapal Titanic?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/18/2841392/benarkah-penyebab-kapal-titanic-tenggelam-bukan-menabrak-gunung-es-ini-faktanya-Gvdlr1i5YG.jpg
Benarkah Penyebab Kapal Titanic Tenggelam Bukan Menabrak Gunung Es? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/18/2840430/menguak-ke-mana-banyaknya-jasad-korban-kapal-titanic-yang-tak-pernah-ditemukan-63Z2TrT77H.jpg
Menguak ke Mana Banyaknya Jasad Korban Kapal Titanic yang Tak Pernah Ditemukan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement