HOME NEWS INTERNATIONAL

TV Personality Jepang Ditemukan Tewas di Kantor Agensi, Diduga Bunuh Diri

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:54 WIB
<i>TV Personality</i> Jepang Ditemukan Tewas di Kantor Agensi, Diduga Bunuh Diri
{TV Personality} Jepang ditemukan tewas di kantor agensi diduga bunuh diri (Foto: Wire Image)
A
A
A

TOKYO - 'TV Personality' Jepang Ryuchell telah ditemukan tewas oleh manajer mereka di kantor agensi di Tokyo.

Penyebab kematian pria berusia 27 tahun itu belum dikonfirmasi, tetapi polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki jika dia bunuh diri.

Ryuchell menikah dengan sesama model, Peco pada 2016 dan pasangan itu memiliki seorang putra.

Pada Agustus 2022, pasangan itu bercerai setelah Ryuchell mengumumkan bahwa mereka tidak lagi diidentifikasi sebagai laki-laki, menuai banyak kritik secara online.

Dalam postingan yang dibagikan ke Instagram, Ryuchell mengatakan mereka akan tetap tinggal bersama Peco dan putra mereka.

Tetapi banyak yang menuduh selebritas itu sebagai ayah yang tidak hadir dan mengkritik keputusan mereka untuk mengungkapkannya. Pada Februari lalu, Ryuchell muncul di video YouTube bersama Peco, yang membela mantan suaminya dan mengatakan bahwa dia mendukung mereka saat mereka mengembangkan seksualitas mereka.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
