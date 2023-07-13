Pertemuan ASEAN-Rusia, Indonesia Angkat Isu Ketahanan Pangan dan Senjata Nuklir

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara pada Konferensi Post-Ministerial ASEAN di Jakarta, 13 Juli 2023. (Foto: Kemlu RI)

JAKARTA – Menteri luar negeri negara-negara ASEAN bertemu dengan delegasi Rusia pada Konferensi Post Ministerial ASEAN di Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023. Pertemuan itu membahas sejumlah isu, terutama terkait hubungan ASEAN dengan Rusia.

Rusia adalah mitra dialog ASEAN, yang juga memiliki hubungan kemitraan strategis dengan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara itu. Terkait hal ini, Menlu RI meminta kerja sama dan dukungan Rusia bagi implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

Retno mengatakan bahwa dukungan ini dapat dicapai dengan dua area kerja sama penting, yaitu kerja sama ketahanan pangan dan memastikan terciptanya Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ).

“Untuk KTT ASEAN mendatang pada bulan September, ASEAN akan mengusulkan Deklarasi Pimpinan tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai Tanggapan terhadap Krisis. Dukungan Rusia terhadap inisiatif ini sangat penting, mengingat status Rusia sebagai produsen biji-bijian dan pupuk dunia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam country statement-nya, Kamis.