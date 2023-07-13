7 Misteri Belum Terpecahkan di Balik Tragedi Mengenaskan Tenggelamnya Kapal Titanic

JAKARTA- Terdapat 7 misteri belum terpecahkan di balik tragedi mengenaskan tenggelamnya kapal Titanic. Tenggelamnya kapal rancangan Thomas Andrews pada 1912 menjadi salah satu tragedi maritim paling ikonik.

BACA JUGA: Ini Penampakan Surat Penumpang Kapal Titanic yang Akan Dilelang di Uruguay

Pasalnya, peristiwa nahas tersebut menewaskan setidaknya 1.500 orang penumpang dan menenggelamnkan harta karun berharga yang dibawa penumpang kapal tersebut.

BACA JUGA: Ini Kesamaan Tragedi Kapal Titanic dengan Kapal Selam Oceangate yang Meledak di Dasar Laut

Menariknya, setelah lebih dari satu abad, masih ada 7 misteri belum terpecahkan di balik tragedi mengenaskan tenggelamnya kapal Titanic:

1. Alasan kapal terbelah dua

Benturan keras antara kapal Titanic dan gunung es di Atlantik Utara dipercaya sebagai penyebab kapal ini. Namun, para ilmuwan yang menemukan bangkai kapal ini pada 1985 tak benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga kapal bisa terbelah menjadi dua. Meski demikian, banyak teori yang menjelaskan mengenai alasan kenapa kapal terbelah dua.