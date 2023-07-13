Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

7 Misteri Belum Terpecahkan di Balik Tragedi Mengenaskan Tenggelamnya Kapal Titanic

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:59 WIB
7 Misteri Belum Terpecahkan di Balik Tragedi Mengenaskan Tenggelamnya Kapal Titanic
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA- Terdapat 7 misteri belum terpecahkan di balik tragedi mengenaskan tenggelamnya kapal Titanic. Tenggelamnya kapal rancangan Thomas Andrews pada 1912 menjadi salah satu tragedi maritim paling ikonik.

Pasalnya, peristiwa nahas tersebut menewaskan setidaknya 1.500 orang penumpang dan menenggelamnkan harta karun berharga yang dibawa penumpang kapal tersebut.

Menariknya, setelah lebih dari satu abad, masih ada 7 misteri belum terpecahkan di balik tragedi mengenaskan tenggelamnya kapal Titanic:

1. Alasan kapal terbelah dua

Benturan keras antara kapal Titanic dan gunung es di Atlantik Utara dipercaya sebagai penyebab kapal ini. Namun, para ilmuwan yang menemukan bangkai kapal ini pada 1985 tak benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga kapal bisa terbelah menjadi dua. Meski demikian, banyak teori yang menjelaskan mengenai alasan kenapa kapal terbelah dua.

Halaman:
1 2 3
      
