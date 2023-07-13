Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini 6 Teori Konspirasi Titanic yang Masih Menghantui Sampai Sekarang

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:42 WIB
Ini 6 Teori Konspirasi Titanic yang Masih Menghantui Sampai Sekarang
Ilustrasi (Foto: Getty Images)
A
A
A

JAKARTA- Ini 6 teori konspirasi Titanic yang masih menghantui sampai sekarang menarik diulas. Beberapa mitos maupun fakta ini juga menggambarkan tenggelamnya kapal pesiar mewah asal Inggris.

Beberapa teori menyatakan tenggelamnya Titanic pada 1912 adalah sebuah kutukan. Sedangkan, asumsi lainnya berpikir bawah tenggelam nya Titanic merupakan rencana pembunuhan.

Berikut 6 teori konspirasi Titanic yang masih menghantui sampai sekarang melansir Spy Scape:

1. Serangan Kapal U-Boat Jerman

Meski Perang Dunia I belum dimulai, muncul teori konspirasi yang mengatakan bahwa U-Boat Jerman mentorpedo kapal Inggris. Beberapa orang yang selamat dari kecelakaan Titanic melaporkan melihat kapal selam yang menginstal bermil-mil jauhnya.

Menurut kolumnis Huffington Post kapal selam Jerman sengaja menargetkan kapal-kapal mewah. Jerman berhasil membuat insiden ini seolah-olah seperti kecelakaan.

Halaman:
1 2 3
      
