Desak Ukraina Tunjukkan Terima Kasih Atas Kiriman Senjata, Menhan Inggris: Kami Bukan Amazon

VILNIUS - Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan pada Rabu, (12/7/2023) bahwa dia telah memperingatkan Ukraina bahwa sekutu internasionalnya "bukan Amazon", merujuk pada perusahaan e-commerce Amerika Serikat (AS). Wallace mengatakan bahwa Kyiv perlu menunjukkan rasa terima kasih atas sumbangan senjata untuk membujuk politisi Barat agar memberi lebih banyak.

Inggris telah menjadi salah satu pendukung setia Kyiv sejak invasi Rusia tahun lalu, dan Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan Inggris dan sekutunya akan menggandakan dukungannya untuk Ukraina.

Tetapi Wallace memperingatkan bahwa Ukraina harus membujuk anggota parlemen AS dan membujuk politisi di negara lain bahwa memberikan bantuan militer untuk Kyiv “layak untuk dilakukan”.

“Terkadang Anda meminta negara untuk menyerahkan saham mereka sendiri,” kata Wallace.

“Terkadang Anda harus membujuk anggota parlemen di (Capitol) Hill di Amerika. Anda harus meyakinkan politisi yang ragu di negara lain bahwa (memberi senjata ke Ukraina) itu sepadan.”

Wallace mengatakan bahwa "suka atau tidak suka, orang ingin melihat rasa terima kasih", demikian dilansir Reuters.