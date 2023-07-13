Kaisar Bokassa yang Penuh Kontroversi, Suka Makan Daging Manusia hingga Hidangkan di Jamuan Kenegaraan

JAKARTA – Nama Kaisar Jean-Bedel Bokassa sudah menjadi kontroversi sejak menjabat sebagai Kaisar Afrika Tengah pada 4 Desember 1977.

Mantan tentara Perang Dunia II itu dikabarkan pernah makan daging manusia. Dia bahkan menghidangkan daging manusia pada jamuan kenegaraan.

Namun, pada 2010 lalu, pria kelahiran 22 Februari 1921 mendapatkan pengampunan anumerta dari Presiden Afrika Tengah Francois Bozize terkait kasus kanibalisme.

Seperti diketahui, Bokassa merebut kekuasaan Afrika Serikat pada 31 Desember 1965 lewat kudeta dan menjadi presiden pada tahun 1977. Negara Afrika yang sudah miskin semakin bangkrut menanggung acara penobatan Bokassa yang sangat mewah.

Bokassa memahkotai sendiri dirinya dengan mahkota berlapis emas dan bertabur berlian. Ia juga mendatangkan makanan terbaik dari Eropa dan hadiah yang sangat besar. Singa berbentuk elang sangat mengah layaknya penobatan Napoleon Bonaparte.

Selama pemerintahannya, Afrika Tengah jauh dari kata maju. Masyarakat unjuk rasa atas keputusan yang ia buat. Bokassa memaksa anak-anak untuk membeli seragam dari pabrik istrinya yang sangat mahal.

Diktator itu tidak segan menculik dan memenjarakan anak-anak yang proten. Dua tahun setelah pengobatannya, Bokkasa pemerintahan penangkapan 100 anak sekolah, 50 anak diantaranya dieksekusi mati.