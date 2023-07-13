Rekaman Tunjukkan Momen Pesawat Membawa 34 Penumpang Terbelah Dua Setelah Tergelincir Saat Mendarat

Penyelidikan tengah dilakukan terkait insiden ini.

REKAMAN yang menunjukkan momen mengerikan sebuah pesawat yang terbelah dua setelah tergelincir dari landasan pacu saat mendarat beredar di daring.

Pesawat Halla Airlines yang membawa 34 orang di dalamnya tergelincir dari landasan pacu dan menabrak dinding beton setelah mendarat di Bandara Aden Adde di Mogadishu, Somalia. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi pada 11 Juli itu.

"Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu kecuali luka ringan,” kata Otoritas Penerbangan Sipil Somalia sebagaimana dilansir Mirror.

"Otoritas Penerbangan Sipil Somalia ingin menegaskan kembali bahwa laporan awal akan dirilis setelah penyelidikan saat ini selesai."

Belum ada keterangan mengenai seberapa serius cedera yang dialami para penumpang.

Belum diketahui apa yang menyebabkan insiden yang membuat pesawat penyangga Embraer EMB 120 Brasilia terbelah menjadi dua saat tergelincir keluar jalur pada pukul 12.23 siang waktu setempat. Namun, beberapa laporan menunjukkan bahwa potensi kesalahan pilot merupakan hal yang sedang dipertimbangkan untuk diselidiki.

Laporan lokal menunjukkan pilot tidak melaporkan masalah apa pun sebelum mendarat.

"Kami sekarang menangani masalah pesawat itu," kata Juru Bicara Halla Airlines Ismail Mohamud kepada VOA Somalia. "Fakta akan ditetapkan setelah perekam suara kokpit dan kotak hitam dianalisis."