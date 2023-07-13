Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peretas Rusia Targetkan Diplomat Asing di Kyiv dengan Iklan BMW Murah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:40 WIB
Peretas Rusia Targetkan Diplomat Asing di Kyiv dengan Iklan BMW Murah
Foto: Reuters.
A
A
A

LONDON - Peretas yang diduga bekerja untuk badan intelijen luar negeri Rusia menargetkan puluhan diplomat di kedutaan besar di Ukraina dengan iklan mobil bekas palsu dalam upaya membobol komputer mereka, menurut laporan perusahaan keamanan siber yang diterbitkan pada Rabu, (12/7/2023).

Kegiatan spionase yang luas menargetkan diplomat yang bekerja di setidaknya 22 dari sekira 80 misi asing di ibu kota Ukraina, Kyiv, kata analis dari divisi penelitian Unit 42 Palo Alto Networks dalam laporan itu.

"Kampanye dimulai dengan acara yang tidak berbahaya dan sah," kata laporan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters.

"Pada pertengahan April 2023, seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Polandia mengirimkan selebaran resmi melalui email ke berbagai kedutaan yang mengiklankan penjualan sedan BMW seri 5 bekas yang berlokasi di Kyiv".

Diplomat Polandia, yang menolak disebutkan namanya dengan alasan masalah keamanan, membenarkan peran iklannya dalam intrusi digital.

Peretas, yang dikenal sebagai APT29 atau "Cozy Bear", mencegat dan menyalin selebaran itu, menyematkannya dengan perangkat lunak berbahaya, kemudian mengirimkannya ke puluhan diplomat asing lainnya yang bekerja di Kyiv, kata Unit 42.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ukraina Peretas Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement