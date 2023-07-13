Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inilah Pengemis Terkaya di Dunia, Kekayaannya Mencapai Rp15 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:14 WIB
Inilah Pengemis Terkaya di Dunia, Kekayaannya Mencapai Rp15 Miliar
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
MUMBAI - Mengemis adalah sesuatu yang biasanya akan orang lakukan sebagai tindakan terakhir, jika tidak ada lagi yang bisa dia perbuat atau kerjakan. Menjadi pengemis juga bukan pekerjaan yang ingin dilakukan kebanyakan orang, terutama karena tekanan dan stigma sosial.

Namun, seorang pria di India mendapatkan kekayaan dengan cara mengemis dan mengelabui sistem sosial. Karena penghasilannya dari meminta-minta, dia bahkan dijuluki sebagai “pengemis terkaya di dunia”.

Bharat Jain turun ke jalan di Mumbai - ibu kota keuangan India - untuk mengemis dari orang asing. Biasanya, dia dapat membawa pulang sekitar 2500 rupee (sekira Rp455 ribu) per hari atau sekira 75.000 rupee (sekira Rp13 juta) sebulan.

Jumlah itu cukup besar dibandingkan penghasilan banyak warga Indonesia, tetapi Bharat juga berhemat, menabungnya dan menjadikannya sebagai investasi.

Menurut The India Times, dia memiliki flat dua kamar tidur di Mumbai dan juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa 30.000 rupee (sekira Rp5,4 juta) per bulan - semuanya dibeli dari hasil mengemisnya.

