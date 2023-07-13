Jenderal Senior Rusia Dipecat Setelah Kritik Pimpinan Militer

MOSKOW - Seorang jenderal senior Rusia telah dicopot dari jabatannya setelah memberi tahun para pemimpin militer tentang situasi sebenarnya di garis depan pertempuran.

Mayor Jenderal Ivan Popov adalah komandan Angkatan Darat ke-58, yang bertempur di wilayah selatan Zaporizhzhia.

Dalam pesan suara, Mayor Jenderal Popov mengatakan dia mengajukan pertanyaan tentang tingginya tingkat korban dan kurangnya dukungan artileri.

"Penting untuk tetap diam dan menjadi pengecut atau mengatakan apa adanya," katanya sebagaimana dilansir BBC.

"Saya tidak punya hak untuk berbohong atas namamu, atas nama rekan seperjuangan saya yang gugur, jadi saya menguraikan semua masalah yang ada."

Pesan suara tersebut diposting ke telegram oleh anggota parlemen Rusia Andrei Gurulyov, yang merupakan mantan komandan militer dan sering menjadi komentator di TV pemerintah. Tidak jelas kapan pesan itu direkam.

Di antara masalah yang menurut Mayor Jenderal Popov dia soroti kepada atasannya adalah kurangnya sistem baterai kontra yang tepat untuk membantu menghalau serangan artileri Ukraina, serta kurangnya intelijen militer.

Popov mengatakan pemecatannya diminta oleh komandan senior - yang dia tuduh melakukan pengkhianatan - dan disetujui oleh menteri pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.