HOME NEWS INTERNATIONAL

200 Anggota DPR Abstain, Tokoh Oposisi Thailand Gagal Jadi PM Meski Menang Pemilu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:54 WIB
200 Anggota DPR Abstain, Tokoh Oposisi Thailand Gagal Jadi PM Meski Menang Pemilu
Pimpinan Partai Move Forward Pita Limjaroenrat. (Foto: Reuters)
A
A
A

BANGKOK – Tokoh oposisi Pita Limjaroenrat pada Kamis, (13/7/2023) gagal dalam upaya awalnya untuk menjadi perdana menteri Thailand berikutnya, setelah ia digagalkan dalam pemungutan suara parlemen penting dengan sejumlah ketidakhadiran anggota dan hampir 200 suara abstain.

Pemimpin partai pemenang pemilu Move Forward itu tidak ditentang dalam pemungutan suara tersebut tetapi berjuang untuk mengumpulkan dukungan yang dibutuhkan lebih dari setengah dari 749 anggota parlemen bikameral, meskipun didukung oleh aliansi delapan partainya.

Pemungutan suara lain diharapkan akan diadakan minggu depan, yang dapat diikuti oleh Pita jika dicalonkan lagi.

Partai Move Forward yang progresif dan mitra aliansinya, Pheu Thai, mengalahkan partai-partai konservatif pro-militer dalam pemilu 14 Mei. Hasil pemilu ini dilihat secara luas sebagai penolakan keras terhadap hampir satu dekade pemerintahan yang dipimpin atau didukung oleh militer pendukung kerajaan.

Pemungutan suara pada Kamis adalah ujian kritis terhadap kekuatan politik Pita dan ukuran oposisi terhadap agenda anti-kemapanan partainya, yang mencakup menghapus militer dari politik, mengekang monopoli bisnis dan mengubah undang-undang yang menetapkan hukuman penjara atas penghinaan monarki.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
