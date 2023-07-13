3 Fakta Shelter Hewan di Parung Dibakar, Pelaku Sakit Hati Dipecat

BOGOR - Shelter hewan Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelakunya inisial B (41), merupakan mantan karyawan.

Hingga saat ini, kepolisian yang menyelidiki pembakaran yang dilakukan pada 11 Juli 2023 itu.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Sakit Hati

Dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian sementara, diduga motif pelaku karena sakit hati karena dipecat. Pelaku merupakan bekas karyawan.

"(Pelaku) bekas karyawannya, dongkol itu karena dipecat," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin dikonfirmasi wartawan, Rabu 12 Juli 2023.

2. Sebanyak 4 Kucing Mati

Empat ekor kucing mati dalam dalam kebakaran shelter hewan kucing dan anjing Rumah Singgah Clow di Parung, Kabupaten Bogor.

"Betul (4 kucing mati)," kata pemilik Rumah Singggah Clow Bimbim, Rabu 12 Juli 2023.

Dalam tempatnya itu terdapat 1.500 ekor kucing. Kucing yang mati diduga sesak nafas karena asap dan masih ada 25 ekor lain menjalani perawatan.

"Total kucing kita yang pertama kali kelihatan itu ada 20. Hari ini bertambah lagi yang masuk klinik ada 5, terus yang tadi pagi RIP (mati) ada 4. Indikasi mereka sesak nafas kelihatan," ujarnya.