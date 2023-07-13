Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Shelter Hewan di Parung Dibakar, Pelaku Sakit Hati Dipecat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |05:01 WIB
3 Fakta Shelter Hewan di Parung Dibakar, Pelaku Sakit Hati Dipecat
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Shelter hewan Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelakunya inisial B (41), merupakan mantan karyawan.

Hingga saat ini, kepolisian yang menyelidiki pembakaran yang dilakukan pada 11 Juli 2023 itu. 

Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Sakit Hati 

Dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian sementara, diduga motif pelaku karena sakit hati karena dipecat. Pelaku merupakan bekas karyawan.

"(Pelaku) bekas karyawannya, dongkol itu karena dipecat," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin dikonfirmasi wartawan, Rabu 12 Juli 2023.

2. Sebanyak 4 Kucing Mati 

Empat ekor kucing mati dalam dalam kebakaran shelter hewan kucing dan anjing Rumah Singgah Clow di Parung, Kabupaten Bogor.

"Betul (4 kucing mati)," kata pemilik Rumah Singggah Clow Bimbim, Rabu 12 Juli 2023.

Dalam tempatnya itu terdapat 1.500 ekor kucing. Kucing yang mati diduga sesak nafas karena asap dan masih ada 25 ekor lain menjalani perawatan.

"Total kucing kita yang pertama kali kelihatan itu ada 20. Hari ini bertambah lagi yang masuk klinik ada 5, terus yang tadi pagi RIP (mati) ada 4. Indikasi mereka sesak nafas kelihatan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178284/anang-Fbl9_large.jpg
Respons Kejagung Soal Arahan Presiden Prabowo Jangan Kriminalisasi Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178265/nurma-MpyQ_large.jpg
Diputuskan Setelah 8 Bulan Pacaran, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Mantan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213/penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/338/3115131/ilustrasi_penangkapan-spS5_large.jpeg
Bang Jago Palak Bus Travel di Cengkareng Jakbar untuk Beli Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/519/3024005/dua-pekan-operasi-sikat-semeru-polda-jatim-gulung-ribuan-bandit-jalanan-CnPr5QDvpu.jpg
Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/338/2974685/kesulitan-ekonomi-ibu-kandung-tega-jual-anak-rp4-juta-c6ALpj1yqW.jpg
Kesulitan Ekonomi, Ibu Kandung Tega Jual Anak Rp4 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement