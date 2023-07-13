Tingkatkan Perekonomian, Pemuda dan Perempuan Ganjar Dorong Masyarakat Berwirausaha

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo menggelar pelatihan untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian dengan berwirausaha. Salah satunya dengan memberikan latihan dalam membuat kue donat.

Pelatihan yang dilakukan di Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu 12 Juli 2023 itu digelar oleh sukarelawan Ganjar yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa.

Menurut Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa Daeng Bella, kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan membuat kue donat . Sehingga kue yang dihasilkan bisa baik, enak dan memiliki banyak varian rasa.

"Mudah-mudahan setelah kegiatan ini masyarakat dapat membuat donat yang variannya lebih bagus lagi dan enak lagi," kata Daeng Bella seusai kegiatan lewat keterangan tertulis.

Saat pelatihan, masyarakat diajak langsung mempraktekkan proses pembuatan donat. Sehingga mereka bisa dengan cepat menguasai ilmunya.

Nantinya, bisa untuk konsumsi pribadi, oleh-oleh ketika ada yang bertamu. Bahkan, masyarakat bisa mendongrak perekonomian keluarga dengan menjual donat.

Masyarakat, atau umumnya kalangan ibu-ibu ini diajarkan mulai dari pemilihan bahan donat yang bagus. Mulai dari tepung, telur, susu hingga berbagai macam topping.