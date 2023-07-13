Relawan Ganjar Sosialisasi Pola Hidup Sehat, Ajak Perempuan Milenial Senam Bersama

PALU - Relawan Ganjar Pranowo yang menakaman dirinya Srikandi Ganjar mensosialisasikan pola hidup sehat pada para perempuan milenial di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Yakni, dengan menggelar senam zumba bersama di Huntap Tondo, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Puluhan perempuan milenial di Palu mendaftarkan diri dalam kegiatan tersebut.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar, Nanda mengatakan kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan semangat berolahraga, sekaligus menggaungkan gaya hidup sehat kepada para perempuan milenial.

"Kami mengadakan kegiatan party zumba agar milenial lebih semangat lagi berolahraga," kata Nanda dalam siaran persnya, Kamis (13/07/2023).

Dia mengatakan, zumba adalah olahraga sejenis dengan aerobik. Seseorang harus menggerakkan tubuh dengan tempo cepat di iringi musik.

Menurut dia, kegiatan tersebut mendapatkan antusias yang baik dari masyarakat sekitar. Puluhan perempuan milenial sangat semangat mengikuti gerakan instruktur Zumba, Zin Riris

Lewat kegiatan tersebut, perempuan pendukung Ganjar Pranowo itu berharap agar para perempuan milenial di Sulteng bisa memulai pola hidup sehat. Salah satunya ialah berolahraga. "Semoga masyarakat di sini bisa menerapkan pola hidup sehat dengan zumba," tutur dia.