Gempa M4,1 Guncang Ruteng NTT

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,1 terjadi di Timur Laut Ruteng, Manggarai Nusa Tenggara Timur. Kedalaman gempa berada pada 152 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Kamis (13/7/2023).

“Kedalaman 52 Km,” tulis BMKG.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 21.52 WIB dengan titik 8.49 LS, 120.64 BT. Pusat gempa berada pada 23 km Timur Laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )