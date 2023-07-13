Sejumlah Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Sleman Terus Ditemukan

SLEMAN - Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan pihaknya kembali menemukan sejumlah potongan tubuh yang diduga korban mutilasi di bawah jembatan kelor. Polisi masih terus melakukan penyisiran lokasi penemuan tersebut.

Kapolresta mengatakan untuk sementara masih mereka temukan beberapa potongan tubuh di lokasi kejadian. Dan saat ini pihaknya masih terus melakukan penyisiran kita cari sebanyak-banyaknya.

"Saat ini belum terhitung jumlahnya," ujar dia, Rabu (12/7/2023).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja selesai melakukan evakuasi 5 potongan tubuh. Namun sesaat kemudian ditemukan kembali satu potongan tubuh di seputaran lokasi penemuan pertama.

Menurut dia, lokasi penemuannya ada di Kecamatan Turi. Di mana lokasinya di sungai dan atasnya ada jembatan. Lalu di samping sungai juga ada semak belukar.

"Ini dia Kecamatan Turi apa lagi Lokasi ada di kecamatan Turi itu di sungai atasnya jembatan bawahnya sungai terus di sampingnya ada semak-semak gitu," ungkapnya.

Ia menyebut awal pertama potongan tubuh yang mereka temukan itu berada di dasar sungai. terus ada beberapa potongan tubuh yang ditemukan di semak-semak di atasnya.