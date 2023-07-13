Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Masih Cari Potongan Tubuh, Polisi Belum Lakukan Identifikasi Korban Mutilasi di Sleman

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:00 WIB
Masih Cari Potongan Tubuh, Polisi Belum Lakukan Identifikasi Korban Mutilasi di Sleman
Ilustrasi mutilasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SLEMAN - Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi mengungkapkan, belum ada potongan tubuh tambahan yang mereka temukan dalam penyisiran dan pencarian korban mutilasi di jembatan Bedog Dusun Kelor Kelurahan Bangunkerto Kapanewon Turi Sleman, Kamis (13/7/2023).

Potongan tubuh yang baru mereka temukan masih sama dengan temuan sebelumnya. Di mana, mereka menemukan dua potongan kaki sampai mata kaki, kemudian lengan kiri korban.

"Juga ada potongan daging. Total ada 4," ujar dia, Kamis.

Dia mengatakan, tim gabungan tidak menemukan barang-barang lain diduga milik korban. Hanya saja dia mengakui memang menemukan bungkusan plastik berisi pakaian dalam wanita.

"Tetapi itu (pakai dalam) belum bisa dipastikan milik korban," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya juga mengamankan beberapa barang yang ada di lokasi penemuan. Di antaranya, seperti potongan kayu yang ada di dekat potongan tubuh.

Halaman:
1 2
      
