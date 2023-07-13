Serap Aspirasi Pedagang, Ganjaran Buruh Berjuang Gerebek Pasar di Tegal

TEGAL- Relawan yang tergabung ke dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar gerebek pasar di Pasar Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Rabu (12/7/2023).

Simpatisan Ganjar Pranowo tersebut menghampiri para pedagang yang ada di pasar dan mengajak berdiskusi.

Dalam kesempatan itu, mereka juga membahas berbagai topik, seperti kondisi pasar saat ini hingga sosok presiden seperti apa yang mereka harapkan untuk memimpin Republik Indonesia (RI) ke depannya.

"Kegiatan hari ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat bawah, terutama pedagang yang langsung berhadapan dengan kehidupan masyarakat, kebutuhan hidup harian masyarakat," ujar Sekjen GBB Kelik Ismunanto.

Dari hasil obrolan bersama beberapa pedagang pasar, diketahui sosok pemimpin idaman para pedagang, yaitu sosok Ganjar Pranowo yang merakyat dan peduli pada seluruh kalangan masyarakat, termasuk masyarakat kecil.

Oleh karena itu, dia berharap, melalui kegiatan ini nantinya dukungan terhadap Ganjar Pranowo semakin meluas khususnya di wilayah Tegal.

"Kami berharap ini sebagai sosialisasi dari GBB kepada para pengunjung Lebaksiu. Kami berharap akan memperoleh dukungan bahwa ini bagian dari perluasan GBB menjadikan mereka ujung tombak kemenangan Pak Ganjar Pranowo di 2024," jelas Kelik.

Sementara itu, Ketua DPC GBB Tegal Raya M Rikhni Yusron mengatakan, kegiatan seperti ini perlu diadakan agar bisa melihat keseharian pedagang yang berhadapan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.