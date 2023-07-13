Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Serap Aspirasi Pedagang, Ganjaran Buruh Berjuang Gerebek Pasar di Tegal

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:00 WIB
Serap Aspirasi Pedagang, Ganjaran Buruh Berjuang Gerebek Pasar di Tegal
Relawan Ganjar Gerebek Pasar di Tegal
A
A
A

TEGAL- Relawan yang tergabung ke dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar gerebek pasar di Pasar Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Rabu (12/7/2023).

Simpatisan Ganjar Pranowo tersebut menghampiri para pedagang yang ada di pasar dan mengajak berdiskusi.

Dalam kesempatan itu, mereka juga membahas berbagai topik, seperti kondisi pasar saat ini hingga sosok presiden seperti apa yang mereka harapkan untuk memimpin Republik Indonesia (RI) ke depannya.

"Kegiatan hari ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat bawah, terutama pedagang yang langsung berhadapan dengan kehidupan masyarakat, kebutuhan hidup harian masyarakat," ujar Sekjen GBB Kelik Ismunanto.

Dari hasil obrolan bersama beberapa pedagang pasar, diketahui sosok pemimpin idaman para pedagang, yaitu sosok Ganjar Pranowo yang merakyat dan peduli pada seluruh kalangan masyarakat, termasuk masyarakat kecil.

Oleh karena itu, dia berharap, melalui kegiatan ini nantinya dukungan terhadap Ganjar Pranowo semakin meluas khususnya di wilayah Tegal.

"Kami berharap ini sebagai sosialisasi dari GBB kepada para pengunjung Lebaksiu. Kami berharap akan memperoleh dukungan bahwa ini bagian dari perluasan GBB menjadikan mereka ujung tombak kemenangan Pak Ganjar Pranowo di 2024," jelas Kelik.

Sementara itu, Ketua DPC GBB Tegal Raya M Rikhni Yusron mengatakan, kegiatan seperti ini perlu diadakan agar bisa melihat keseharian pedagang yang berhadapan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement