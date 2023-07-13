Advertisement
HOME NEWS JATIM

Komunitas Warteg Ganjar Gelar Pelatihan Buat Kue Kekinian untuk Emak-Emak Gresik

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:24 WIB
Komunitas Warteg Ganjar Gelar Pelatihan Buat Kue Kekinian untuk Emak-Emak Gresik
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Gresik
GRESIK- Relawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia, mengadakan pelatihan pembuatan kue brownies lumer untuk masyarakat yang mayoritasnya ibu-ibu di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (12/7/2023).

“Kegiatan kami pelatihan membuat kue. Berkumpul di sini membuat kue brownies lumer, bisa untuk memulai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” ujar Koordinator Wilayah Kowarteg Jatim, Kiki Kurniawan.

Sejumlah pelaku UMKM di Gresik berkesempatan melihat demo memasak dari praktisi secara langsung. Mereka juga banyak bertanya seputar produksi kue kekinian tersebut hingga peluang usahanya.

“Saat ini antusiasme peserta sangat di luar ekspektasi kami. Di sini banyak masyarakat yang tertarik sebenarnya untuk mengikuti pelatihan. Apalagi membuat kue,” katanya.

Dikatakan Kiki, brownies lumer bisa menjadi salah satu komoditas potensial untuk dijual. Terlebih bahan pembuatan kue ini mudah didapat di pasaran dengan harga yang terjangkau.

Dia berharap dengan adanya pelatihan ini, masyarakat semakin kreatif membuka peluang-peluang usaha di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Khususnya di bidang kuliner dan masakan.

“Kebetulan brownies lumer mudah dijangkau bahannya, mudah dikerjakan. Kalau ibu-ibu browniesnya biasanya buat acara pengajian, terus arisan. Sehingga bisa dikembangkan untuk UMKM ya, kesejahteraan ekonomi mereka juga bisa meningkat,” kata Kiki.

Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menggelar pelatihan bermanfaat buat masyarakat di kampung-kampung wilayah Jatim. Salah satu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pelatihan kerajinan tangan.

