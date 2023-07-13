Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar dari Komunitas Sopir Truk Berbagi Dongkrak dan Mesin Cuci Steam

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:21 WIB
Relawan Ganjar dari Komunitas Sopir Truk Berbagi Dongkrak dan Mesin Cuci Steam
Relawan Ganjar dari Komunitas Sopir Truk berbagi dongkrak dan mesin cuci steam (Foto: Istimewa)
A
A
A

INDRAMAYU - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat (Jabar) salurkan bantuan berupa dongkrak dan mesin cuci steam kepada para sopir truk di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jabar.

Koordinator Wilayah KST Jabar Willy Shadli mengatakan, bantuan diberikan untuk mendukung kerja para sopir truk.

“Kami memberikan bantuan dongkrak supaya kalau ada masalah dengan truk bisa ditangani dengan cepat, seperti di jalan terjadi pecah ban dan lainnya. Kemudian, mesin steam untuk membersihkan truk agar ketika digunakan mencari rezeki kendaraannya bersih,” tutur Willy, dalam keterangannya yang diterima, Kamis (13/7/2023).

Willy mengaku, antusias para sopir truk yang hadir sangat tinggi. Bahkan, para peserta kegiatan yang hadir sepakat mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

“Saya berharap elektabilitas Pak Ganjar di Jabar bisa terus naik. Karena kalau dilihat dari antusiasnya, masyarakat di sini sangat menerima kami dengan baik,” ungkapnya.

Sementara, salah satu sopir truk Ade Tohar mengaku senang mendapat bantuan dari KST Jabar. Menurutnya, bantuan yang diberikan bermanfaat dan dibutuhkan para sopir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement