Relawan Ganjar dari Komunitas Sopir Truk Berbagi Dongkrak dan Mesin Cuci Steam

INDRAMAYU - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat (Jabar) salurkan bantuan berupa dongkrak dan mesin cuci steam kepada para sopir truk di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jabar.

Koordinator Wilayah KST Jabar Willy Shadli mengatakan, bantuan diberikan untuk mendukung kerja para sopir truk.

“Kami memberikan bantuan dongkrak supaya kalau ada masalah dengan truk bisa ditangani dengan cepat, seperti di jalan terjadi pecah ban dan lainnya. Kemudian, mesin steam untuk membersihkan truk agar ketika digunakan mencari rezeki kendaraannya bersih,” tutur Willy, dalam keterangannya yang diterima, Kamis (13/7/2023).

Willy mengaku, antusias para sopir truk yang hadir sangat tinggi. Bahkan, para peserta kegiatan yang hadir sepakat mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

“Saya berharap elektabilitas Pak Ganjar di Jabar bisa terus naik. Karena kalau dilihat dari antusiasnya, masyarakat di sini sangat menerima kami dengan baik,” ungkapnya.

Sementara, salah satu sopir truk Ade Tohar mengaku senang mendapat bantuan dari KST Jabar. Menurutnya, bantuan yang diberikan bermanfaat dan dibutuhkan para sopir.