Hendak Cabuli Siswa SD, Rumah Duda Digerebek Warga

CIREBON - Seorang pria berinisial AY (40) warga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, digerebek oleh anggota TNI dan warga, saat menyembunyikan anak di bawah umur di dalam kamar rumahnya. Ternyata AY sudah tujuh kali melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Penggerebekan tersebut bermula adanya laporan dari warga sekitar yang merasa geram terhadap aksi pelaku. Pelaku, kerap membawa korban ke dalam rumahnya yang diduga melakukan tindak asusila terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku diduga telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak enam kali.

"Pelaku melakukan tindak asusila itu, sudah enam kali, dan yang ketujuhnya berhasil digagalkan oleh warga dan anggota TNI, saat hendak melakukan aksinya di dalam kamar rumah pelaku," kata Kapolsek Selatan Timur Polresta Cirebon, AKP Fiekry Adi Perdana, Kamis (13/7/2023).

Saat petugas TNI dan warga berhasil mendobrak pintu rumah, pelaku ditemui hanya mengenakan celana dalam yang diduga hendak melakukan aksi pelecehan seksual terhadap korban. Kemudian, korban yang disembunyikan di dalam kamar rumah pelaku berhasil diselamatkan oleh warga sekitar.

"Saat digerebek, pelaku dan korban berada di dalam kamar, kondisi pelaku hanya mengenakan celana pendek yang diduga hendak melakukan aksi bejatnya terhadap korban. Kini, pelaku sudah diamankan di tahanan Polres Cirebon Kota," katanya.

Sementara itu, dikatakan Nurhayati, salah satu warga sekitar yang kerap melihat korban dibawa ke rumah pelaku. Ia menjelaskan, tindakan pelaku yang berstatus duda tersebut kerap membawa korban ke dalam rumahnya.

"Saya sempat melihat korban dibawa oleh pelaku ke rumahnya. Karena dikira antara pelaku dan korban ada ikatan saudara, jadi saya tidak curiga. Tapi kemarin rumah pelaku digerebek, ternyata selama ini anak yang dibawa ke rumah di cabuli oleh pelaku," katanya.